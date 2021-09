Le probabili formazioni di Udinese-Napoli: 4 cambi per Spalletti, Gotti si copre

Dopo lo sforzo di Leicester, il Napoli riprende il cammino in Serie A in trasferta contro l'Udinese con l'obiettivo di continuare a punteggio pieno dopo le prime tre vittorie. Da campo ostico, negli ultimi anni quello di Udine ha visto il Napoli vincere in quattro delle ultime cinque sfide dopo che l'Udinese era rimasta imbattuto in 8 occasioni con addirittura 4 vittorie.

Gara tutt'altro che agevole per gli uomini di Spalletti, sia per il dispendio della trasferta di Leicester e della rimonta, ma anche per le caratteristiche dell'Udinese, di grande fisicità e compattezza: non a caso la squadra di Gotti è imbattuta in questo campionato (2 vittorie ed un pareggio con la Juventus) ed ha subito solo 2 reti, alla prima giornata con i bianconeri, tenendo poi la porta inviolata con Venezia e Spezia.

Il Napoli dall'altro lato va invece in gol da 29 partite consecutive (66 gol segnati) e in caso di gol diventerebbe al terza squadra nella storia della Serie A a segnare in almeno 30 gare di fila (dopo Juventus e Milan). Attenzione alla crescita di Deulofeu: ha segnato nelle ultime tre gare interne dell'Udinese e l'ultimo a trovare il gol in 4 gare casalinghe fu Di Natale nel 2014.

LE ULTIME SULL'UDINESE - Gotti recupera Stryger Larsen che sarà regolarmente in campo nel centrocampo a cinque con Arslan, Walace, Makengo e Molina a destra. In difesa solito terzetto Becao, Nuytinck e Samir. In attacco invece i friulani potrebbero coprirsi con il solo Pereyra in appoggio all'unica punta, mobile, Deulofeu. L'altra soluzione invece è più qualitativa con Pereyra nei centrocampisti e Deulofeu in supporto a Pussetto.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Spalletti ancora senza Demme, Ghoulam, Mertens e Lobotka e soprattutto alle prese con lo sforzo di Leicester e gli impegni ravvicinati. Recupera Mario Rui a sinistra e rientra Manolas in difesa con Koulibaly, e Di Lorenzo a destra. A centrocampo ancora obbligati Fabian ed Anguissa mentre in attacco dovrebbero rientrare Politano ed Elmas (favorito su Ounas e Zielinski) nel terzetto con Insigne dietro Osimhen. Quattro cambi rispetto a Leicester per poi gestire la stanchezza degli altri con i 5 cambi.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Arslan, Stryger; Pereyra; Deulofeu. All. Gotti

Ballottaggi: Makengo-Pussetto 55%-45%

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Anguissa; Politano, Elmas, Insigne; Osimhen. All. Spalletti

Ballottaggi: Elmas-Ounas 55%-45%,

ARBITRO: Manganiello (Alassio-Mondin, IV: Marchetti, VAR: Irrati, AVAR: Liberti)

Diretta Tv su Sky DAZN, diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net