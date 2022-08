LIVE - Castel di Sangro, day 13: squadra in due gruppi: esercitazione tattica e calcio-tennis

Premi f5 per seguire il live e aggiornare la diretta

Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone e Antonio Noto

18.12 - Fase di possesso focalizzata sulla costruzione dal basso per chi è in possesso della palla, per chi non è in possesso il focus è sui movimenti della linea difensiva.

18.08 - Non stanno partecipando per ora alla sessione pomeridiana Di Lorenzo, Osimhen, Ounas, Ambrosino, Idasiak e Zedadka.

18.05 - Si allenano a calcio tennis: Lobotka e Lozano contro Kim e Anguissa; l'altro gruppo è formato da Baldini e Rrahmani contro Meret e Kvaratskhelia.

17.59 - I giocatori che partecipano all'esercitazione tattica sono: Marfella, Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Olivera, Zielinski, Demme Gaetano, Zerbin, Petagna, Elmas e Contini.

17.55 - Termina il lavoro atletico: la squadra ora si divide in due gruppi: alcuni giocatori fanno scambi e torello a centrocampo, altri giocano a calcio-tennis.

17.50 - Meret non si allena con gli altri due portieri ma sta svolgendo lavoro atletico con il resto della squadra.

17.45 - Il gruppo-squadra, dopo aver concluso il lavoro in palestra, fanno il loro ingresso in campo. Attivazione muscolare e fase aerobica.

17.35 - Entrano in campo i portieri: Marfella e Contini iniziano il riscaldamento agli ordini di Rosalen Lopez.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio da Castel di Sangro e benvenuti alla diretta testuale del live dell’allenamento pomeridiano nel tredicesimo giorno del ritiro in Abruzzo.