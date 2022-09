LIVE - Youth League, Rangers-Napoli 2-1 (10' Strachan, 37' Lindsay, 58' Pontillo): la riaprono gli azzurrini

Premi F5 per aggiornare la diretta e seguire il live

60' - Primo cambio per il Napoli: out De Pasquale, dentro Rossi.

58' - GOL DEL NAPOLI! La riapre Pontillo per gli azzurrini che dunque tornano in partita.

49' - Primo cartellino giallo per il Napoli, ammonito D'Avino per fallo su Nsio.

46' - Iniziata la ripresa.

45' - Fine primo tempo, azzurrini sotto 2-0!

37' - RADDOPPIO DEL GLASGOW! Lindsay, centrocampista, realizza con un bel tiro su assist di McCausland la rete del 2-0!

26' - Primo ammonito dell'incontro, giallo per McCausland.

20' - Solo padroni di casa in campo in questa metà primo tempo, mai pervenuta la squadra allenata da Frustalupi.

10' - GOL DEI RANGERS! Subito in vantaggio i padroni di casa con la rete di Strachan su assist di Linsay. In salita la gara per il Napoli.

1' - Partiti

Ufficiale la formazione scelta da Frustalupi con la Primavera del Napoli che alle ore 15 affronterà il Glasgow Rangers per la seconda giornata della fase a gironi di Youth League. Ecco le formazioni ufficiali.

RANGERS (4-3-3). Pazikas, Harkness, Fraser, Allan, MacKinnon; Strachan, Lovelace, Lindsay; Ure, McCausland, Nsio. All. Mccallum

NAPOLI (3-4-3): Boffelli; Pontillo, Barba, D'Avino; Acampa, Iaccarino, Giannini, Gioielli; De Pasquale, Spavone, Pesce. All. Frustalupi