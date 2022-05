Lozano già di ritorno dal Messico dopo l'intervento: seguirà l'iter riabilitativo in Italia

È perfettamente riuscita l'operazione alla spalla destra a cui si è sottoposto ieri Hirving Lozano in Messico

È perfettamente riuscita l'operazione alla spalla destra a cui si è sottoposto ieri Hirving Lozano in Messico, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che ora osserverà qualche giorno di riposo prima di iniziare l'iter riabilitativo che seguirà rientrando in Italia. Lozano infatti è atteso di rientro a Napoli essendo escluso dai convocati per le tre partite di preparazione alla Nations League: la scelta dell'operazione è stata dettata dalla voglia di anticipare i tempi di recupero per poter rientrare in vista della prossima annata.