Ma come si fa a pensare una cosa del genere?

Il Perugia è agli ottavi di finale di Coppa Italia, affronterà il Napoli, si giocherà a gennaio ma la data non è ancora certa. Sui nostri social, dopo aver pubblicato la notizia, molti tifosi hanno ironizzato, ci sono frasi emblematiche che lasciano il segno, che fanno riflettere. "Sarà una gara equilibrata" scrive qualcuno, oppure: "Il Napoli rischia" o, ancora, "Dura passare il turno".

IRONIA SOCIAL - Inutile sottolineare la netta differenza tecnica, oltre che di categoria, tra le due squadre. Questo momento vissuto dalla squadra, con ultima vittoria in campionato datata 19 ottobre, ha spiazzato i tifosi, delusi e spiazzati per questa crisi. Ma pensare queste cose, ironizzare in questo modo nei confronti di una squadra che fino a pochi mesi fa era al top e che mercoledì ha fermato il Liverpool ad Anfield, è decisamente esagerato. Si passa da un eccesso all'altro. Ma i tifosi sono tifosi e hanno il diritto anche di commentare esprimendosi in questo modo, se deluso o dispiaciuto. Si tratta pur sempre di amore nei confronti della propria squadra. Starà alla squadra reagire e riscattarsi. Mettendo a tacere le critiche ma anche l'ironia social.