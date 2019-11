Napoli-Bologna, preview e probabili formazioni: Elmas titolare, dubbio Rui. Insigne da attaccante?

di Antonio Gaito - Dopo il pari di Anfield, il Napoli è chiamato ad una risposta forte anche in campionato. La squadra di Ancelotti non può permettersi di allungare la disastrosa striscia di cinque partite di campionato senza successi (4 pareggi e 1 ko): il quarto posto Champions è uno dei tre obiettivi - col passaggio agli ottavi ed andare in fondo in Coppa Italia - fissati nell'incontro ADL-squadra e contro il Bologna non c'è quasi margine di errore per le tante occasioni già buttate via in questi mes ed un distacco di cinque punti da Cagliari e Roma che non può essere più sottovalutato. La sfida ai rossoblù apre un ciclo di gare (Udinese, Genk, Parma e Sassuolo) che devono dare una svolta alla stagione prima di Natale, ma ci sarà bisogno di un Napoli totalmente diverso da quello visto con Genoa e Milan nelle ultime uscite di campionato. Servirà un Napoli versione Champions per superare la squadra di Mihajlovic, che deve uscire da una lunga crisi e che giocherà anche per il suo allenatore che gli ha rimproverato di non lottare come lui sta facendo in questi mesi, andando a toccare nel profondo la sensibilità dei giocatori che andranno anche oltre il loro 100%.

STATISTICHE - I precedenti lasciano ben sperare: il Napoli ha segnato almeno due gol in tutte le ultime 12 partite di Serie A contro il Bologna con un parziale di otto successi partenopei, tre rossoblù e un pareggio. Nelle ultime 5 col Bologna a Fuorigrotta, il Napoli ha segnato almeno 3 gol (18 totali) ed Ancelotti non resta senza vittorie da sei turni addirittura dal 2010. Di contro, il Bologna ha vinto solo una delle ultime 10 di serie A ed è uscito sconfitto in tutte le ultime quattro trasferte di campionato (dal 2012 non ne perde 5). Attenzione anche alla fisicità dei rossoblù perchè con 42 ammonizioni sono dietro solo a Leganes e Getafe nei cinque maggiori campionati europei, ma il Napoli può contare su Dries Mertens che ha nel Bologna la sua vittima preferita (11 reti, più di ogni altra squadra)

LE ULTIME SUL NAPOLI - Ancelotti deve fare a meno di Allan, oltre a Milik ed i soliti Ghoulam e Tonelli, ma recupera Insigne che potrebbe far riposare uno tra Lozano e Mertens (più difficile che Lorenzo possa agire da cetrocampista). A centrocampo torna Callejon a destra mentre al centro possibile spazio per Elmas in coppia con Fabian e Zielinski a sinistra. In difesa Koulibaly con Manolas (se non ha i 90' per un impegno ravvicinato, è pronto Maksimovic) con Di Lorenzo e Mario Rui, in ballottaggio con Hysaj perché già autore di 90' al rientro dall'infortunio.

LE ULTIME SUL BOLOGNA - Mihajlovic senza Dijks, Santander e Soriano, ma formazione ormai consolidata con Orsolini, Dzemaili (in ballottaggio con Svanberg) e Sansone alle spalle dell'unica punta Palacio. A centrocampo la coppia composta da Medel e Poli (ma non è da escludere l'arretramento di Dzemaili per un atteggiamento più offensivo) mentre in difesa Danilo e Bani al centro, Tomiyasu a destra e Krejci a sinistra.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Elmas, Fabian, Zielinski; Insigne, Mertens. All. Ancelotti

Ballottaggi: Manolas-Maksimovic 55%-45%, Mario Rui-Hysaj 55%-45%, Insigne-Lozano/Zielinski 60%-40%

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Krejci; Medel, Poli; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

Ballottaggi: Dzemaili-Svanberg 55%-45%

ARBITRO: Pasqua (Lo Cicero-Santoro, IV: Manganiello, VAR: Mariani, AVAR: Di Iorio)

Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net