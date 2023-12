Napoli saluta Osimhen: rischia di ritrovarlo solo a metà febbraio

TuttoNapoli.net

Victor Osimhen è già tornato in patria e ora rischia di stare fuori oltre un mese. Avendo dovuto saltare il Monza per squalifica, ha chiesto e ottenuto il permesso dalla società per partire prima per la Nigeria. Domani farà festa in famiglia per i suoi 25 anni.

Come ricorda La Gazzetta dello Sport, infatti, la Nigeria è però tra le favorite del torneo e ci sono quindi buone probabilità che Osimhen resti indisponibile fino a febbraio inoltrato, visto che le semifinali si giocheranno mercoledì 7 e la finale domenica 11. Di sicuro l’allenatore dovrà fare a meno di lui almeno per 4-5 incontri.