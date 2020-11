Napoli-Sassuolo, probabili formazioni CdS: Gattuso ne cambia sette, solo tribuna per Insigne

Non ci sarà Lorenzo Insigne, che andrà soltanto in tribuna, dunque per Rino Gattuso le scelte in attacco sono obbligate per il match di oggi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Non ci sarà Lorenzo Insigne, che andrà soltanto in tribuna, dunque per Rino Gattuso le scelte in attacco sono obbligate per il match di oggi contro il Sassuolo: Politano a destra, Lozano a sinistra, poi Mertens e Osimhen. Il tecnico calabrese dovrebbe cambiarne sette rispetto alla trasferta con la Real Sociedad. I quattro confermati dovrebbero essere Ospina, Koulibaly e Hysaj, oltre a Politano. Di seguito le probabili formazioni del Corriere dello Sport. NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Traoré, Maxime Lopez, Boga; Raspadori