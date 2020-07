Napoli-Sassuolo, probabili formazioni: tornano Zielu e Milik, Gattuso ha pronti altri 6 cambi

Il Napoli torna al San Paolo, dopo il ko col Parma tra le polemiche, e Gattuso (anche) per dare motivazioni alla sua squadra ha paragonato il Sassuolo al Barcellona, come filosofia di gioco, definendolo il test più importante da qui alla Champions. Sfida in effetti non facile per gli azzurri perché la squadra di De Zerbi, nonostante l'ultimo ko col Milan per una lunga inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, è tra quelle tornate meglio dal lockdown con una lunga serie di risultati positivi, tra cui quelli con Lazio e Juventus. All'andata Gattuso riuscì ad invertire il trend con la vittoria allo scadere, questa volta il tecnico del Napoli si augura di ritrovare il suo Napoli, nell'avvicinamento al Barcellona, l'unica sfida che ormai conta davvero, con una prova d'intelligenza tattica che non è mai mancata quando ha affrontato squadre pronte a fare la partita e non ad alzare le barricate come accaduto nelle ultime due con Udinese e Parma.

LE ULTIME SUL NAPOLI - Gattuso deve valutare le condizioni del rientrante Ospina e se è il caso di rischiare Mertens dopo la contusione con l'Udinese (sono favoriti Meret e Milik per partire titolari) e continuerà a ruotare la rosa a disposizione. In difesa torna Manolas, con uno tra Maksimovic e Koulibaly, ed Hysaj a sinistra. A centrocampo tornano Lobotka e Zielinski, ma ha chance anche Elmas (in ballottaggio con Fabian) ed in attacco Callejon tornerà nel tridente con Insigne e probabilmente Milik.

LE ULTIME SUL SASSUOLO - De Zerbi senza Romagna, Obiang, Toljan, Defrel, Chiriches e Boga alle prese con problemi muscolari. In attacco dovrebbe esserci quindi Haraslin nel terzetto con Berardi e Djuricic dietro Caputo. A centrocampo Magnanelli e Locatelli chiamati agli straordinari ed in difesa con Chiriches non al meglio conferme per Marlon e Ferrari con Muldur a destra e Kyriakopulos a sinistra.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

Ballottaggi: Fabian-Elmas 55%-45%, Koulibaly-Maksimovic 55%-45%, Rui-Hysaj 55%-45%, Milik-Mertens 60%-40%

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Kyriakopulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo. All. De Zerbi

ARBITRO: Aureliano (Bottegoni-Bresmes, IV: Pezzuto, VAR: Nasca, AVAR: Longo)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Sky Sport e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net