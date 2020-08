Napoli-Under, in agenda incontro la Roma per il maxi-scambio: Milik verso la capitale, la situazione

Arkadiusz Milik alla Roma, Cengiz Under e il centrocampista classe 2001 Alessio Riccardi al Napoli: l'intesa tra le parti già ci sarebbe. E' questo quanto si legge sull'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, che si sofferma sul possibile maxi-scambio sull'asse Napoli-Roma e rivela gli ultimi aggiornamenti (positivi) sulla trattativa:

"Dopo il brasiliano, Giuntoli ha in agenda l’incontro con i dirigenti della Roma per l’operazione Under. Le parti avrebbero raggiunto una sorta d’intesa che prevede lo scambio con Milik oltre alla cessione del giovane Riccardi. I silenzi della Juve avrebbero convinto l’attaccante della nazionale polacca a prendere in seria considerazione l’ipotesi Roma. D’altra parte, il club giallorosso gli garantirebbe uno stipendio di 4,5 milioni di euro a stagione per le prossime quattro e, soprattutto, la possibilità di avere quella continuità che a Napoli gli è mancata".