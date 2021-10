"Non deve accadere mai più!", telefonata di ADL a Koulbaly dopo i cori razzisti

Il Napoli al fianco di Koulibaly dopo i cori razzisti subiti dal difensore azzurro. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che al termine della partita il patron del Napoli De Laurentiis ha subito chiamato il difensore esprimendogli la sua solidarietà. "Non deve esserci mai più spazio per le discriminazioni" le parole di De Laurentiis. Non è la prima volta, purtroppo, che Koulibaly è vittima di razzismo, era già accaduto anni fa a Roma e Milano.