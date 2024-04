Novità contro il Frosinone: anche Juan Jesus a rischio, pronti due cambi

Potrebbero essere due le novità di formazione in difesa domenica contro il Frosinone

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Potrebbero essere due le novità di formazione in difesa domenica contro il Frosinone. Oltre al ritorno di Mario Rui per l’infortunio di Olivera, potrebbe cambiare anche il partner di Rrahmani. Juan Jesus, ieri, ha svolto lavoro personalizzato in palestra con Politano.

I prossimi giorni saranno decisivi per avere un quadro chiaro relativo alle sue condizioni. Nel caso, pronto Ostigard al suo posto. Ma nulla è stato ancora deciso. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.