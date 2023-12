Osimhen è partito per Marrakech alla vigilia del Braga: il motivo

L'aggiornamento arriva dalla versione online del Corriere dello Sport.

© foto di www.imagephotoagency.it

Victor Osimhen è in viaggio verso il Marocco alla vigilia della sfida Champions contro lo Sporting Braga per la cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro africano 2023. L'aggiornamento arriva dalla versione online del Corriere dello Sport.

"Osimhen è candidato alla vittoria finale con Salah del Liverpool e con Hakimi, ex Inter, oggi del Psg. Osimhen parteciperà così di persona alla cerimonia. Il 2023 è stato un anno magico per Osimhen, tanti riconoscimenti personali per la vittoria dello scudetto col Napoli: l'ottavo posto al Pallone d'Oro, un posto nella Top11 dell'ultimo campionato e la palma di miglior attaccante e miglior giocatore dell'ultima Serie A al Gran Galà del Calcio".