Osimhen erede di Mbappè al Psg? Victor ha una preferenza per il futuro

Mbappè e l'effetto domino: con l'annuncio del suo addio al Psg in estate si è avviata la caccia al successore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Mbappè e l'effetto domino: con l'annuncio del suo addio al Psg in estate si è avviata la caccia al successore.Tra i nomi papabili, come sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, c'è anche Victor Osimhen: "In questi mesi, comunque, il d.s. Campos si è mosso sotto traccia su Osimhen. Tra i due, il legame risale ai tempi del Lilla, dove l’attaccante approdò su input del portoghese che poi ne orchestrò la cessione al Napoli.

È noto ormai che Osimhen lascerà il club partenopeo la prossima estate. Lo ha annunciato lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis, dopo avergli rinnovato il contratto fino al 2026 prima di Natale, assicurandogli 10 milioni di ingaggio e coprendosi con una clausola rescissoria da 130 milioni. Ampiamente a portata del Psg indicato dallo stesso De Laurentiis come destinazione del bomber, in alternativa al Real Madrid. Con Mbappé in Liga, il nigeriano può tornare in Ligue 1, anche se lui preferirebbe la Premier: va convinto.