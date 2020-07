Osimhen, l'entourage: "I contatti con club di Premier sono bugie! Non sta aspettando alcuna chiamata!"

La redazione di Kiss Kiss Napoli ha parlato con Osita Okolo, membro dell'entourage di Victor Osimhen: "Osimhen non sta aspettando alcuna chiamata dai club inglesi. Non esistono contatti. E' una grandissima bugia quella della Premier. Osimhen deve prendere una decisione personale che riguarda la sua vita privata e professionale. Oggi è in programma un meeting con il suo entourage e presto renderà nota la sua decisione"