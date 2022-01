Ottimo Napoli nei primi 45': vantaggio meritato sulla Juventus

Il Napoli è meritatamente in vantaggio a Torino al termine del primo tempo. Gli azzurri, quest'oggi in maglia rossa, hanno sbloccato la gara con Mertens, facendo valere un netto predominio nel palleggio contro una Juventus che anche sotto nel punteggio ha continuato a chiudere i varchi per ripartire in contropiede. Bianconeri pericolosi più che altro solo sulle situazioni di mischia in area e sulle transizioni dopo errori in impostazione del Napoli.