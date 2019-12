Parma, D'Aversa a Sky: "Difficile vincere qui, il Napoli aveva entusiasmo ma risultato meritato"

Roberto D'Aversa, allenatore del Parma, dopo la vittoria sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sicuramente quanto fatto dai ragazzi è meritato sul campo. Il rammarico di oggi è che nei primi 15 minuti potevamo arrotondare il risultato e invece abbiamo ridato entusiasmo al Napoli. Poi nel finale c'è stata la rete con energie che non so da dove hanno tirato fuori. Venire qui e conquistare i tre punti non era semplice".

Ora svolta il vostro campionato? "Noi dobbiamo essere bravi a lavorare durante la settimana per la partita successiva. Ora pensiamo al Brescia. Bisogna restare equilibrati, sia quando il risultato è positivo che negativo. Lavoriamo a testa bassa, con umiltà. Tutto ciò che abbiamo fatto è frutto di quello che facciamo in settimana".

Sul lavoro degli esterni: "Non era semplice perché nelle rotazioni che faceva il Napoli non era facile leggere le situazioni. Ma quando si fa risultato è sempre merito di tutta la squadra. Nel primo tempo abbiamo giocato bene, bravi nella gestione della palla, e dovevamo essere più determinati per fare un altro gol. Nel secondo tempo un po' meno".

Perché il Parma e D'Aversa vengono sottovalutati? "Non è una domanda da fare a me. A volte mi dispiace non vedere gratificato ciò che stanno facendo questi i ragazzi. Chi sta facendo meglio rispetto alle aspettative è il Cagliari e poi ci siamo noi. Quest'anno le stesse situazioni difficili dell'anno scorso non hanno intaccato la stagione perché il gruppo s'è compattato. Mi piace che si sottolinei quest'aspetto per il gran lavoro dei ragazzi".