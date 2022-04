Per la Champions bastano solo 3 punti: il motivo

Il Napoli non vuole fare calcoli ma recuperare la brillantezza, isolarsi e chiudere nel miglior modo possibile la stagione.

Al Napoli mancano appena tre punti per la matematica qualificazione alla prossima Champions League. Lo sottolinea l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "Non è facile perché lo stacco emotivo è duro, il Napoli deve digerire i rimpianti per aver smarrito il sogno scudetto, ritrovarsi e chiudere i discorsi per la qualificazione alla Champions League.

Bastano quattro punti, in teoria anche tre visto che con la Roma c’è parità negli scontri diretti e un imponente vantaggio di +16 nella differenza reti. Il Napoli non vuole fare calcoli ma recuperare la brillantezza, isolarsi e chiudere nel miglior modo possibile la stagione.