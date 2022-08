Petagna-Monza, ora il Napoli può chiudere per Simeone: sfiderà subito il Verona?

La cessione di Petagna porterà ora ad un’accelerata nelle prossime ore per il Cholito.

Un incastro di mercato di cui si parlava ormai da settimane: Petagna al Monza e Simeone al Napoli. Un intreccio che ora può essere arrivato ad una svolta decisiva. Infatti è dell’ultim’ora la notizia dell’accordo tra il Monza e il Napoli per Petagna che nelle prossime ore si trasferirà nel club brianzolo. L’addio del centravanti può ora permettere al Napoli di chiudere per Giovanni Simeone, che da settimane aspettava solo gli azzurri. La cessione di Petagna porterà ora ad un’accelerata nelle prossime ore per il Cholito. Chissà che in caso di fumata bianca l’argentino non possa sfidare subito il Verona da avversario, dato che il 15 agosto il Napoli debutterà in Serie A proprio contro l’Hellas.