Più demeriti dell'attacco che meriti del Sassuolo: il Napoli ha sprecato 2,25 xG, quanti con Genoa e Atalanta

"Il Sassuolo fino al rigore non ha avuto occasioni mentre noi abbiamo sprecato tantissimo". L'analisi post-partita di Rino Gattuso trova conferme nei numeri, ma - al di là del dato del numero di tiri - è più utile valutare l'expected gol (xG), statistica usata in questi casi da tanti allenatori in Europa, soprattutto in Premier League (e che viene fornita anche ai tifosi nella tabella riassuntiva a fine partita) per avere il quadro di quanto la squadra ha costruito al di là della mancata concretizzazione. I 'gol attesi' dunque in base pericolosità delle azioni costruite, secondo parametri ben definiti. Il Napoli ha chiuso con un altissimo 2,25, che solitamente porta ad almeno 3 reti (infatti il dato è superiore a quello contro l'Atalanta e vicino a quello della goleada col Genoa di 2,34). Contro l'1,57 del Sassuolo, incrementato con il rigore ed il contropiede finale (fino al rigore era di 0,18xG).

Una superiorità netta nelle occasioni, sopratutto nel primo tempo sui tanti errori in uscita del Sassuolo, che Gattuso ha sottolineato perché evidentemente non ravvisata da molti, condizionati dal buon possesso palla di De Zerbi che però effettivamente non aveva prodotto occasioni pericolose. Una giornata storta sotto porta, insomma, per un attacco valutato complessivamente da 5 anche nelle nostre pagelle.