Politano a Dazn: "Era da chiudere prima, ma non abbiamo già la testa al Barça! Devo sbloccarmi..."

Matteo Politano, esterno del Napoli, dopo il pareggio contro il Bologna è intervenuto al microfono di Dazn: "Non abbiamo già la testa al Barcellona, siamo riusciti a mettere in difficoltà il Bologna nel primo tempo e dovevamo chiuderla prima. Nella ripresa sono stati più bravi loro. Ci è mancato l'ultimo guizzo, se lasci le partite aperte rischi poi di pareggiarle e oggi è andata così".

Cosa puoi dare al Napoli? "Ho tanto entusiasmo, cerco di mettermi a disposizione. Spero di riuscire a trovare presto il primo gol con la maglia del Napoli, è importante sbloccarsi".

Differenze tra Conte e Gattuso? "Sono due allenatori simili come approccio e mentalità, ma diversi come modulo. Mi trovo meglio con Gattuso rispetto al 3-5-2 di Conte. Per me è stato un anno particolar. Con Gattuso si fa fdatica, ci chiede di aiutare i terzini. Qualche volta poi magari negli ultimi venti metri non siamo lucidissimi, fa parte del gioco".