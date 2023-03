Politano: “I napoletani si fanno sempre sentire, anche per l’Italia. Vogliamo partire bene"

L'attaccante dell'Italia Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l'Inghilterra

L'attaccante dell'Italia Matteo Politano ha parlato ai microfoni di Rai Sport prima del match contro l'Inghilterra: "Il solito viaggio che faccio spesso per venire allo stadio. I tifosi del Napoli si fanno sentire sempre per la propria squadra ma anche per la Nazionale".

Che partita sarà?

"C'è grande voglia di partire bene e mettere subito le cose in discesa. Sappiamo che sarà difficile ma ci teniamo tanto per iniziare alla grande".