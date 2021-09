Primavera, impresona del Napoli: 2-1 a Torino con la Juve al 95' con l'Ambrosino-show!

Il Napoli Primavera sbanca Torino! La squadra di Frustalupi batte la Juventus per 2-1 grazie ad una doppietta di uno strepitoso Ambrosino. Il primo tempo si era chiuso sull'1-1, con il gol dopo 10' dei bianconeri con Chibozo e la reazione degli azzurrini con il pareggio al 26' con il numero 10 Ambrosino, su assist di D'Agostino. Il Napoli poi non ha sfruttato il rosso a Chibozo, autore del gol, espulso per un colpo a palla lontana su Costanzo. Nella ripresa tante occasioni sprecate dal Napoli in contropiede, poi l'espulsione di Touré che ristabilisce la parità numerica e la Juventus vicina al gol comunque con una traversa clamorosa. Nel finale prima il palo di Marranzino al 91' (su assist sempre di Ambrosino) e poi il gol-vittoria di un infinito Ambrosino, scattando dalla sua metà campo nonostante i crampi per il 2-1 e la festa grande al fischio finale.