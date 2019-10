Rabbia Napoli, il racconto della Gazzetta: "Koulibaly e altri 4 si rifiutavano di far riprendere il gioco"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport racconta quanto accaduto ieri, col rigore negato al Napoli, spiegando la reazione dei calciatori del Napoli: "In campo succede di tutto, protestano quelli del Napoli, dai giocatori in campo, fino allo staff tecnico, Ancelotti compreso, tanto da meritarsi il rosso diretto. Koulibaly per svariati minuti si rifiuta di tornare nella propria metà campo per fare riprendere il gioco. Con lui anche Insigne, Callejon, Fabian Ruiz. La discussione è parecchio animata, tanto che vengono concessi 8 minuti di recupero. Dagli spalti, contesta anche la gente con cori irriverenti nei confronti della classe arbitrale".