Radio Marte - Il papà di Elmas ha incontrato il Napoli: pronta la proposta degli azzurri, le cifre

Il giornalista Raffaele Auriemma, ai microfoni di Radio Marte durante la trasmissione 'Si gonfia la rete', ha dato gli ultimi aggiornamenti su Elif Elmas (19), giocatore del Fenerbahce seguito anche dal Napoli, che avrebbe organizzato un incontro anche per mandare un messaggio al Boca Juniors per Almendra: “Il padre di Elmas e il traduttore sono venuti in Italia e hanno incontrato diverse società, tra cui Inter, Atalanta e Napoli, con gli azzurri che stanno seguendo da molto tempo Elmas. L’incontro è stato fatto anche per dare un po’ di pressione al Boca Juniors per Almendra, con cui il Napoli ha un accordo ormai da dicembre 2018. Il Presidente Angelici continua a tirare la corda finché non si spezzerà e il Napoli prenderà un altro calciatore come Elmas, che ha solo un anno in più.

Il Napoli proporrà 10 milioni di euro ma il Fenerbahce ne vuole 20, ci si potrebbe accordare sui 15. Non ci saranno fuochi pirotecnici, il Napoli deve solo fare le mosse giuste per completare la rosa, perché se arrivassero grandi nomi vorrebbe dire che alcuni big della squadra stanno per partire”.