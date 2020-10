Real Sociedad, Elustondo: "Gara speciale, Napoli avversario da Champions! Su Gattuso..."

Aritz Elustondo, difensore della Real Sociedad, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League contro il Napoli: "Volevamo essere presenti in Europa, ci siamo riusciti, ora abbiamo grande fiducia per domani, ci sentiamo preparati e faremo il meglio possibile. Dovremo mantenere il livello difensivo delle ultime gare".

Affronterete una grande squadra. "Abbiamo vinto la prima, ci sentiamo fiduciosi, sappiamo di affrontare una grande squadra, con una storia importante, dovremo mantenere il massimo livello per poterli battere".

Avete numeri simili al Napoli, che gara sarà? "Sarà importante avere il massimo possesso, massima intensità quando non avremo palla, dovremo sfruttare le occasioni sotto porta. Il Napoli l'anno scorso ha fatto la Champions, ha più esperienza ma speriamo siano scomodi in campo contro di noi".

Sulla mancanza di pubblico: "E' triste, un peccato, da un pezzo giochiamo però senza tifosi come le altre squadre e cercheremo di fare il massimo anche senza di loro pure se è sicuramente più difficile".

Come sta lo spogliatoio? "Tutti sentono che domani è una gara importante, l'anno scorso abbiamo fatto di tutto per essere qui e vogliamo competere ai massimi livelli anche se sarà molto difficile".

Arrivate alla gara da primi in classifica in Liga. "Ci aiuterà aver vinto la prima in Croazia, ma anche in campionato, ma pure loro ed avranno fiducia".

Domani giocherà David Silva, quanto vi aiuterà uno con la sua esperienza? "Lo è stato dal primo giorno, sappiamo tutti chi è, giocare con lui è straordinario e ci aiuterà".

Che pensi di Gattuso, come lo ricordi? Fu molto criticato ma anche lodato. "Ero piccolo, giocavo in una posizione simile e lo guardavo molto, non sarà uno scherzo ritrovarlo in panchina. La qualità di Gattuso è incontestabile, poi ognuno può vederla in un modo".

Cosa significa giocare per te contro un avversario così? E' una gara di Champions. "E' un orgoglio difendere questo club, è un rivale d'alta categoria, è una gara speciale, ma è una gara da giocare come le altre in cui dare il massimo anche se ci sarà emozione, pure senza il pubblico".

Il Napoli è un club d'attacco, ha tanta qualità. Su chi ti sei concentrato da difensore? "Non parliamo di singoli, la gara la stiamo preparando, non dovremo concentrarci solo sul gioco difensivo, ma dovremo salire col pallone e giocare col possesso. Il Napoli ha tanta gente offensiva di qualità, attacca molto, ma siamo coscienti che sarà una partita da affrontare con concentrazione se vogliamo vincere".

Sull'ambizione nella competizione: "Siamo uniti, tutti sulla stessa barca, vogliamo affrontare l'Europa League al massimo per poter avanzare e credo che le cose stiano andando bene. Non guardiamo però alla situazione attuale, ma ad andare avanti, ogni partita e ogni competizione".

Napoli punta a vincere l'Europa League ed al titolo in Serie A. "L'ho detto prima, è una gara speciale, una delle più importante della mia carriera, ma non dobbiamo sentire questo e difendere i nostri colori. E' una gara importante, come le altre che arriveranno".

Che sentimento avete in merito al giocare nonostante la situazione del Covid che fa riflettere tutte le situazioni? "Sappiamo che la situazione non è buona, non ci sono sicurezze, non sappiamo cosa accadrà domani, è triste senza tifosi in casa, ma dobbiamo stare concentrati sul gioco e la partita. Non pensiamo ad altro, solo alla partita".

E' la prova di maturità per la squadra visti gli ultimi risultati? "Sì, siamo in un buon momento, se parlano bene di noi è perché stiamo facendo bene, ma dobbiamo continuare così. Dovremo far sentire scomodo il Napoli".