Repubblica - Assalto del Psg ad Insigne! Ancelotti non si opporrebbe alla cessione: i dettagli

Il Psg torna alla carica per Lorenzo Insigne. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che il club francese cerca un attaccante per sostituire Neymar e forse Cavani. Insigne è sponsorizzato dal compagno di Nazionale Verratti e la prossima settimana Mino Raiola potrebbe proporre un'offerta indecente a De Laurentiis che però lo valuta 100 milioni. Ancelotti, comunque, non si opporrebbe alla sua cessione.