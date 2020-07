Rifinitura al San Paolo e convocati per la Roma: out Llorente ed Allan che ha svolto lavoro a parte

MULTIMEDIA TABELLA - NAPOLI E ATALANTA ALLA PARI: SQUADRE SI EQUIVALGONO PER DISTANZA PERCORSA E VELOCITÀ Napoli e Atalanta si sono equivalse dal punto di vista dei chilometri percorsi e per la velocità della corsa durante la partita di ieri sera. Napoli e Atalanta si sono equivalse dal punto di vista dei chilometri percorsi e per la velocità della corsa durante la partita di ieri sera.