RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 4: prove tattiche e schemi su calcio piazzato in vista dell’Adana

Allenamento che può considerarsi concluso, oggi pomeriggio è previsto riposo. Restate su Tuttonapoli.net per il solito notiziario.

11.52 - Gran parte della squadra è uscita dal campo, restano sul terreno di gioco alcuni giocatori per una sessione di tiri.

11.50 - Termina la partitella con la consueta foto di rito della squadra vincente.

11.46 - Ancora Lobotka! Doppietta dello slovacco che regala la vittoria ai gialli.

11.44 - Pareggio dei blu con uno splendido sinistro di Juan Jesus all'incrocio

11.41 - Lobotka sblocca la partitella portando in vantaggio i gialli con un gran gol col mancino.

11.30 - Riparte l'esercitazione, stavolta concentrata sulla costruzione dal basso e la pressione ad alta intensità

11.25 - Cooling break, momento di pausa per consentire ai giocatori di refrigerarsi.

11.22 - Lozano finalizza con un bel gol un'azione partita dalla sinistra con un cross al centro, velo di Zerbin e destro in diagonale del messicano

11.15 - Spalletti insiste nel provare gli schemi su calcio piazzato in vista dell'amichevole di domani.

11.11 - Da un lato ci sono: Contini; Di Lorenzo, Rrahmani, Costanzo, Mario Rui; Fabian, Lobotka, Elmas; Kvaratskhelia, Osimhen, Politano. Dall'altro lato in blu: Meret; Zanoli, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Demme, Zielinski; Lozano, Zerbin, Petagna.

11.06 - Inizia la partitella a campo ridotto gialli contro blu.

11.00 - La squadra torna in campo, Spalletti dialoga con i giocatori riuniti in cerchio.

10.47 - A bordo campo ad assistere all'allenamento anche il vicepresidente del Napolo Edo De Laurentiis.

10.43 - Termina l'esercitazione, la squadra fa ritorno in palestra per continuare la fase di attivazione muscolare

10.37 - Si provano anche gli schemi su calcio d'angolo e punizioni e alcuni accorgimenti tattici in vista della gara di domani contro l'Adana Demirsport

10.28 - Inizia l'esercitazione tattica con le squadre divise in due gruppi 11 vs 11, in campo anche Fabian e Petagna che ieri avevano svolto allenamento personalizzato.

10.25 - Entra in campo il Napoli tra gli applausi e il saluto dei tifosi.

10.10 - I quattro portieri fanno il loro ingresso in campo

10.05 - Si inizia a riempire il settore Distinti dello stadio Patini

Amici di Tuttonapoli, buongiorno da Castel di Sangro e benvenuti alla diretta testuale del live dell’allenamento mattutino nel quarto giorno del ritiro in Abruzzo