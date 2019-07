RILEGGI LIVE - Dimaro, Day 12: seduta mattutina, lavoro in palestra e partitelle a pressione

11.28 - I giocatori sono rientrati negli spogliatoi, appuntamento nel pomeriggio per una nuova seduta di allenamento.

11.25 - Ancora cori per Mario Rui, come accaduto già da ieri, da parte di un nutrito gruppo di tifosi.

11.20 - Alcuni calciatori sono già rientrati negli spogliatoi tra gli applausi dei tifosi.

11.16 - Termina l'esercitazione: sono tutti agli ordini di Ancelotti, indicazioni per i vari calciatori.

11.10 - Nell'altra metà campo i portieri lavorano con la spara-palloni

11.05 - Grande intensità, fitto possesso palla, scambio stretti per eludere la pressione degli avversari.

11.02 - Comincia ora un'altra esercitazione tattica coi giocatori divisi in due squadre. Si parte dal basso e la squadra verticalizza subito alla ricerca della profondità.

10.58 - Si conclude l'esercitazione, tutti agli ordini di Ancelotti a centrocampo.

10.55 - Lavoro specifico per i portieri col preparatore Nista.

10.47 - Squadra divisa in due gruppo con scambi rapidi nello stretto e alcuni calciatori che fanno pressione sul portatore.

10.40 - Non c'è per ora sul campo Manolas mentre Karnezis prosegue probabilmente nelle terapie.

10.33 - Iniziano due partitelle a pressione in un quarto di metà campo. Ancelotti alza l'intensità della seduta.

10.25 - Azzurri sul campo per continuare la fase d'attivazione con esercizi aerobici e leggera corsa.

10.15 - Lunga fase in palestra con alcuni azzurri impegnati sulle cyclette ed altri all'esterno che svolgono esercizi sull'equilibrio.

10.05 - La squadra è in palestra, prime esercitazioni sulla pista d'atletica prima di cominciare a fare sul serio.

10.00 - Tanti applausi per Ancelotti, con coro: "Olè olè olè Carlo, Carlo". Lui alza le mani per ringraziare tutti e poi si incammina verso la palestra.

9.58 - Ecco i primi giocatori ad entrare in campo, ovazione per Insigne e per il solito Mario Rui che ormai è l'idolo di Carciato.

9.30 - Primi azzurri in palestra mentre continuano a riempirsi anche oggi le tribunette.

Amici di Tuttonapoli.net, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino nel dodicesimo giorno di ritiro del Napoli a Dimaro. A breve inizierà la seduta degli azzurri agli ordini di Carlo Ancelotti.