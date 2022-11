RILEGGI LIVE - Primavera, Verona-Napoli 1-0: gli azzurrini non sfruttano l'uomo in più, ko su rigore

Brutto ko per gli azzurrini che cadono a Verona nonostante la superiorità numerica. Decide un rigore trasformato da Caia al 84'.





Brutto ko per gli azzurrini che cadono a Verona nonostante la superiorità numerica. Decide un rigore trasformato da Caia al 84'.

93' - BONY! Ancora l'azzurrino converge al centro da destro e prova il sinistro, palla che termina al lato.

91' - BONY! Ci prova di destro: tiro al lato

14.45 - Concessi 5' di recupero.

84' - VERONA IN VANTAGGIO! Dal dischetto Caia spiazza Boffelli.

83' - CALCIO DI RIGORE PER IL VERONA! Fallo di mano di Hysaj.

80' - BOFFELLI! Il portiere azzurro salva sulla conclusione dai 20 metri di Cazzadori.

78′ - Cambio per il Napoli: Spavone esce ed entra Alaustey

77′ - Cambio per il Verona: Florio esce e fa Spazio a Cassadori

75′ - Giallo per Bony.

70′ - Doppio cambio per Frustalupi: fuori Marranzino e Lamine ed entrano De Pasquale e Bony.

68′ - ACAMPA! Punizione dalla destra per il Napoli, la respinta dei difensori veneti arriva sui piedi di Acampa che tira: pallone che termina lontano dai pali

67′ - Espulso un componente dello staff di Sammarco

66′ - Doppia occasione per il Napoli: prima Marranzino e poi Spavone provano la conclusione, ma il Verona riesce a ribattere.

65′ - Contropiede del Verona con Schirone, bravi Barba e Schirone ad allontanare la minaccia.

63′ - Tiro di Barba: pallone che si spegne sul fondo

58′ - Primo cambio nel Verona: Minnocci entra al posto di Cisse

57′ - MARRANZINO! Ci prova l'attaccante sulla sinistra: pallone a lato.

55′ - VERONA IN DIECI! Espulso Bragantini per un fallo di reazione su Barba.

54′ - TRAVERSA PER IL VERONA!. Schirone tira, la palla schizza sotto la traversa: proteste dei padroni di casa, la palla sembra dentro.

49′ - Ci prova il Verona con Florio: pallone altissimo sopra la traversa

14.00 - INIZIA IL SECONDO TEMPO

13.45 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

43′ - OBARETIN! Punizione dalla sinistra, ci prova di testa il difensore: palla a lato.

39′ - ROSSI! Ci prova l'attaccante dopo un batti e ribatti, para Boseggia.

30′ - Respinta della difesa del Verona, la palla arriva a Gioielli che tira: i gialloblù deviano in calcio d'angolo.

27′ - Verona pericoloso: dagli sviluppi corner, ci prova Schirone: respinge Boffelli. I gialloblù protestano per un presunto fallo di mano da parte di Hysaj, ma l'arbitro fa continuare.

15′ - HYSAJ! Punizione dalla destra, dopo un rimpallo, il pallone arriva ad Hysaj: tiro sull’esterno della rete

11′ - MARRANZINO! Ci prova l'azzurrino dai 20 metri: blocca Boseggia.

7′ - ROSSI! Iaccarino per Spavone, che la mette in mezzo dalla destra con un cross basso: Rossi per pochissimo non arriva ad impattare con la sfera.

6′ - Boffelli respinge un tiro-cross di Calabrese da calcio piazzato.

6′ - Giallo per Iaccarino.

13.00 - INIZIA LA GARA!

Queste le formazioni ufficiali:

VERONA 74 Boseggia, 2 Signorini, 5 El Wafi, 6 Calabrese, 8 Schirone, 9 Caia, 10 Florio, 12 Bernardi, 19 Gomez, 30 Bragantini, 80 Cisse. A disposizione 75 Marchetti, 94 Toniolo, 3 Piantedosi, 7 Patane, 11 Larsen, 14 Riahi, 16 Maty Jewicz, 17 Camara, 22 Cazzadori, 23 Verzini, 28 Ebengue, 29 Minnocci, 91 Dentale, 99 Nwanege All. Paolo Sammarco

NAPOLI: 1 Boffelli, 2 Barba, 7 Acampa, 99 Lamine, 18 Hysaj, 5 Obaretin, 15 Spavone, 8 Iaccarino , 23 Rossi, 6 Gioielli, 70 Marranzino. A disposizione 55 Turi, 3 Giannini, 9 Pesce, 14 Pontillo, 16 Alastuey, 30 De Pasquale, 33 Boni, 72 D’Avino, 88 Russo, 93 Sahli All. Nicolò Frustalupi

Il Napoli Primavera affronta l'Hellas Verona nell'undicesima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION.