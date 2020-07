RPN - Boga-Napoli, mercoledì l'incontro: l'offerta più alta per il Sassuolo è quella azzurra

Il Napoli fa sul serio per Jeremie Boga, obiettivo numero uno per il ruolo di esterno d'attacco. Il club azzurro avrebbe già avanzato un'offerta importante al Sassuolo, quella economicamente migliore per la società neroverde, ma non vale lo stesso discorso per la proposta fatta all'entourage del giocatore. Per questo mercoledì, secondo Radio Punto Nuovo, ci sarà un incontro tra Cristiano Giuntoli e Daniel Boga, fratello-agente del talento del Sassuolo, per il quale c'è da battere la concorrenza di Atalanta e Borussia Dortmund.