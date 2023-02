Scarpa d'Oro, Osimhen corre verso Haaland: raggiunto Kane al terzo posto

Victor Osimhen continua a scalare la classifica dei marcatori in Serie A, ora è a quota 17, e continua ad avvicinarsi all'irraggiungibile Haaland

Victor Osimhen continua a scalare la classifica dei marcatori in Serie A, ora è a quota 17, e continua ad avvicinarsi all'irraggiungibile Haaland nella classifica della Scarpa d'Oro che comprende i migliori bomber europei. In questo momento l'attaccante del Napoli è terzo con 34 punti, il doppio dei gol (il coefficiente è 2), accanto a Kane del Tottenham che ha le stesse reti e lo stesso punteggio del nigeriano. Osimhen è partito dal basso dopo l'infortunio di settembre ma negli ultimi mesi ha sorpassato tutti e ora si trova a 3,5 punti da Pellegrino del Bodo Glimt ed è a 7 reti di distanza dal norvegese del Manchester City.

Il prestigio della Scarpa d'Oro è uno dei tanti potenziali obiettivi di Osimhen, anche se sarà difficile, quasi impossibile, superare l'ex Salisburgo. Eppure in Premier League nei giorni scorsi hanno elogiato il bomber del Napoli preferendolo anche allo stesso Haaland perché "più completo e più utile al gioco di squadra" nonostante numeri inferiori in termini di gol. Intanto Osimhen, in gol anche contro la Cremonese, si "accontenta" di guidare la classifica marcatori in Italia e di essere il goleador della squadra che sta per vincere lo scudetto.