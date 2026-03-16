Il Torino riscatta Simeone! Ecco la somma incassata dal Napoli
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Il Torino ha attivato l’obbligo di riscatto per Giovanni Simeone, versando circa 7 milioni di euro al Napoli all’inizio del mese di febbraio. A riportarlo è il giornalista ed esperto di mercfato Nicolò Schira, che sui propri social ha spiegato come il club granata abbia deciso di puntare con decisione sull’attaccante argentino.
Il Cholito resta granata
Nonostante l’interesse di club come River Plate e Beşiktaş JK, il Torino considera Simeone un giocatore fondamentale per il progetto tecnico e lo ritiene incedibile. La scelta di esercitare il riscatto conferma quindi la volontà della società di proseguire con il “Cholito” come punto di riferimento offensivo anche per il futuro.
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