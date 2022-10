Simeone a Sky: “Titolare? Non mi è stato detto. Concorrenza? Bello scegliere per un tecnico"

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro i Rangers Glasgow.



TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match contro i Rangers Glasgow.

Sei qui, è già un indizio dato che sei partito titolare fin qui solo con I Rangers? Giochi domani? “No, non mi è stato detto niente. Semplicemente vengo qua a parlare e a rispondere alle vostre domande”.

Quanto è importante la partita di domani? "Si è importante, cercheremo di dare il massimo. C'è un buon clima e deve aiutarci per continuare su questa strada".

Come stai vivendo questo momento? Con il rientro di Osimhen siete tre attaccanti centrali: vuoi mettere in difficoltà Spalletti nella gestione? "Quando metti in difficoltà l'allenatore è bello perché significa che ci sono delle alternative e nessuno può rilassarsi mai. Ci aiutiamo tutti per tenerci al livello più alto possibile".

Per caratteristiche pensi di assomigliare più a Osimhen o Raspadori? "Penso di avere l'attacco allo spazio simile a Osimhen, Raspadori viene più incontro per creare triangolazioni e gestire il gioco. Io mi sento un calciatore che vuole attaccare la profondità con l'aiuto dei terzini".

In Italia e in Europa è cambiata la percezione sul Napoli, c’è la consapevolezza anche da parte vostra di essere una squadra forte? "Sono entrato in un gruppo eccezionale, tutti siamo alla pari ed è il segno del grande gruppo. Prima non c'ero, ma so che adesso c'è un grande spirito. Questo ci aiuterà sempre".