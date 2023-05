Sindaco Manfredi fa chiarezza: "Delitto di camorra non c'entra nulla con la festa scudetto"

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "La squadra di calcio si è sempre identificata nella città, ma questa è una vittoria speciale. Noi siamo diversi da quello che alcuni pensano. Siamo una grande città con una grande storia e un grande futuro. Questa è stata una grande lezione, se a Napoli metti insieme talento, passione e la capacità di programmare, questa città è invincibile, la più forte del mondo".

Il sindaco ha fatto chiarezza sul decesso nella notte: "Si è trattato di un delitto di camorra, chi ha perso la vita, ammazzato, è vicino ad un clan. Come sempre succede quando c'è tanta gente per strada, quella è l'occasione per commettere qualche reato e qualcuno ha utilizzato la confusione in strada per uccidere, ma con la festa non c'entra nulla. Anzi è stata una bella festa, qualcuno si è fatto male al polso, coi botti qualcun altro si è ustionato una mano, ma nel complesso c'è stata grande civiltà e tantissima partecipazione ed è motivo d'orgoglio".