Sky - Arsenal-Pepè, affare vicino alla chiusura: si lavora con gli agenti per chiudere il contratto

L’Arsenal è vicino alla chiusura dell’affare per Nicolas Pepè. Il club inglese sta ultimando in queste ore l’affare con gli agenti del calciatore sul contratto. Già ieri era stato trovato l’accordo con il Lille. A riferirlo è il giornalista di Sky e del Guardian Fabrizio Romano.

Arsenal are working to complete Pépé deal with player agents about his contract. Total agreement with Lille as said yesterday. ️ #AFC #Arsenal #transfers #Pépé