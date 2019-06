Sky - Diego Costa vuole giocare in Italia: è pronto ad accettare offerte dalla Serie A

Nei giorni scorsi Diego Costa era stato accostato al Napoli. Una conferma indiretta arriva da Gianluca Di Marzio, giornalista Sky, secondo cui l'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid vorrebbe venire a giocare in Italia e sarebbe pronto ad accettare un'eventuale proposta dalla Serie A. L'ex Chelsea, 31 anni ad ottobre, è stato 'blindato' a parole dal presidente dell'Atletico ma potrebbe ugualmente andar via dato che non è più inamovibile come un tempo. Ha costi elevati ma il Napoli potrebbe farci ugualmente un pensierino.