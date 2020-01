Sky - Il Napoli pensa ad una punta per liberare Llorente: spunta il talentuoso '97 Mateta

Non solo la Juventus, il Napoli continua a pensare al calciomercato. Gli azzurri potrebbero prendere un attaccante causa i continui problemi fisici per Mertens e con Llorente che potrebbe anche partire in questi ultimi giorni. Secondo quanto riporta la redazione di Sky Sport, la società partenopea starebbe puntando su Jean-Philippe Mateta, punta classe 1997 del Magonza.

STAGIONE COMPLICATA - Per lui, fin qui, una stagione complicata (solo 5 presenze con due gol) in quanto ha saltato la prima parte di campionato a causa di una lesione al menisco e alla conseguente operazione. Lo scorso anno il francese, ha segnato 14 reti in Bundesliga. Fa inoltre parte della Francia U21. Il Napoli ci sta pensando.