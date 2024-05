Solo quattro incedibili per Conte: questi i nomi da cui vuol ripartire

Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbero quattro i calciatori su cui il tecnico ha posto un veto alla società

© foto di www.imagephotoagency.it

I quattro incedibili di Antonio Conte. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbero quattro i calciatori su cui il tecnico ha posto un veto alla società in merito ad una loro possibile cessione nel mercato estivo: "Non servirà aspettare, invece, per conoscere quello che sarà l'atteggiamento del suo Napoli. Conte vorrà giocatori moderni e universali, duttili, in grado di sacrificarsi, pronti a ricoprire tutto il campo, a correre in avanti e all'indietro, con o senza palla, con fiato, struttura fisica, predisposizione e talento.

Bisognerà sacrificarsi prima di far cantare il pallone. Per questo Conte non immagina il domani senza Kvaratskhelia. Al club ha già chiesto la sua conferma al pari di quella di Lobotka, Anguissa e Di Lorenzo, al netto della situazione attuale del capitano. Riferimenti dai quali ripartire e attorno ai quali costruire l'organico del futuro" si legge.