Sosa: "Nel 2004 ADL non capiva di calcio, ci fece capire una cosa. Eravamo in 4 disperati, ora Napoli in cima al mondo"

"Fui il primo tesserato del nuovo Napoli nato dal fallimento. Firmai il contratto in una stanza dell’Hotel Vesuvio. Non esisteva una sede". Così inizia la bella intervista di Roberto 'Pampa' Sosa ai microfoni della Gazzetta dello Sport nella quale si ripercorrono i primi giorni del nuovo Napoli targato De Laurentiis.

Nemmeno le divise avevate. E nemmeno un pallone...

"Eravamo quattro calciatori il primo giorno di ritiro a Paestum: io, Montervino, Montesanto ed Esposito. Non c’era nulla. Zero. Tutto sequestrato. Tutto così surreale".

Allenatore Giampiero Ventura.

"Parlava delle sue idee a questi 4 disperati, ma era fantacalcio. Non c’era una squadra e nemmeno la si poteva immaginare. Esposito aveva in macchina il pallone sgonfio del nipotino. Un pallone della Lazio. Facemmo con quello i primi palleggi".

Un pallone sgonfio. Nasce così il Napoli senza Maradona più forte della storia. Qualche dubbio ti sarà venuto all’epoca...

"A me non spaventa nulla, sono argentino, vengo dalla strada, una volta che mi sono convinto, poi vado come un treno. Non mi guardo indietro".

