Spalletti annuncia: “Domani Anguissa titolare! E’ pronto per giocare”

GIOVANILI UFFICIALE - NAPOLI PRIMAVERA, NON SOLO MERCURIO: ALTRO TALENTO DAL BARI SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'SSC Napoli per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '03 Moussa Mane Balla SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'SSC Napoli per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '03 Moussa Mane Balla LE ALTRE DI A GASPERINI SI LAMENTA: "L'ATALANTA UNA DELLE PIÙ PENALIZZATE DALLA PAUSA" "Superato questo discorso c'è la gara di domani contro la Fiorentina. Dobbiamo rientrare velocemente nel campionato". "Superato questo discorso c'è la gara di domani contro la Fiorentina. Dobbiamo rientrare velocemente nel campionato".