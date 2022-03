Spalletti ha saltato l'allenamento di ieri: il motivo

Non c’era Luciano Spalletti alle prese con un leggero attacco influenzale ieri alla ripresa degli allenamenti del Napoli a Castel Volturno

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c’era Luciano Spalletti alle prese con un leggero attacco influenzale ieri alla ripresa degli allenamenti del Napoli a Castel Volturno in vista della ripresa contro l'Atalanta fissata per domenica 3 aprile. Seduta tecnico-tattica e partitella finale. Col pensiero rivolto già alla trasferta con l’Atalanta. Lo scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.