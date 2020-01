Sportitalia - Contatti per l'ok di Amrabat, Rrahmani ha già accettato. Su Kumbulla anche Inter e Atalanta

Prosegue l'asse col Verona. Secondo quanto riferito da Sportitalia, quest'oggi il ds Giuntoli ha tenuto fitti contatti telefoni per chiudere con gli agenti di Sofyan Amrabat, classe '96 tra le rivelazioni del campionato: si lavora per l'intesa con il giocatore dopo l'accordo col Verona per oltre 30mln di euro complessivi che comprende anche il difensore classe '94 Amir Rrahmani che ha già accettato. Piace anche il difensore classe 2000 Marash Kumbulla per le grandi prospettive, ma c'è più concorrenza, a partire dall'Inter e l'Atalanta.