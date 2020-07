Sportitalia - Osimhen, Giuntoli corre per chiudere: il Covid ha rallentato l’affare

Victor Osimhen ed il Napoli, ormai ci siamo. Sembra sia tutto pronto per l'affondo definitivo da parte del club di De Laurentiis all'attaccante nigeriano del Lille, come raccontato anche da alfredopedulla.com: "La base è 50 milioni più eventuali bonus, al momento non sono previste contropartite tecniche ma non possiamo escludere. La cosa più importante è che siamo in pieno countdown, il Napoli ha intenzione di accontentare le richieste economiche del talentuoso Victor (tre milioni a stagione già bonus). E il direttore sportivo Giuntoli, che non ha seguito la squadra a Bergamo, è pronto a scattare per incontrare il Lille e definire l’operazione. Ufficialmente la prossima settimana, ma chi ha tempo non perda tempo: quindi, nulla escludiamo".

Resta poi il fatto che - si legge - l'operazione Osimhen si sarebbe potuta anticipare di diverso tempo: "Senza il Covid, probabilmente l’arrivo di Osimhen per visitare quella che è la sua probabile nuova città sarebbe stato anticipato di qualche settimana, anche perché in Ligue 1 hanno chiuso i battenti prima del tempo (e presto si sono pentiti…) senza dimenticare che il Lille – parole del presidente Gerard Lopez – ha fretta e voglia di cedere per una questione di bilancio".