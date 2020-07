Sportitalia - Osimhen, nessun rifiuto ma serve pazienza ed il Napoli ne avrà tanta

Il giornalista ed esperto di mercato per Sportitalia Alfredo Pedullà si è soffermato sull'affare tra Napoli e Lille per Victor Osimhen: "Victor Osimhen e il Napoli: non bisogna correre troppo, pensare che si possa chiudere oggi oppure domani. E neanche dire che, se il Napoli non andasse completamente a dama entro venerdì, andrebbe su un altro obiettivo per l’attacco. Falso L’obiettivo è e resta sempre lui, il coutndown è partito ma non è detto che sia brevissimo, di poche ore o di qualche giorno. Una situazione da seguire no stop: alla fine ciò che conta è l’arrosto, non importa quando. In questa storia ci vuole pazienza, e il Napoli ne ha e ne avrà tanta. Ha scelto Osimhen, una scelta convinta: l’ha convocato, ha incassato la sua disponibilità, è consapevole che la strada sia tracciata (considerati i contatti no stop con il Lille). E nella storia del Napoli, anche recente, le trattative hanno tempi tecnici in certi casi non brevi da rispettare, pazienza, dunque: ne vale la pena, pur di chiudere un colpo di straordinaria importanza. Due precisazioni. La prima: l’Inter non è assolutamente su Osimhen, senza alcun tipo di profondità le in discrezioni provenienti dalla Francia. La seconda: Osimhen non ha rifiutato il Napoli perché attratto dalla Premier"