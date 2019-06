Sportitalia - Pronto il nuovo assalto a Veretout con l'uscita di Diawara: la situazione

Manolas al Napoli e Diawara alla Roma: tutto confermato. Lo riferisce l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà che rivela le cifre dell'affare: Il Napoli pagherà la clausola, ha un accordo da tempo con il difensore per un pluriennale da 3,5 milioni più bonus. La Roma prenderà Diawara per una cifra superiore ai 15 milioni più bonus.

OCCHIO A VERETOUT - Ma non solo. L'esperto di mercato rivela pure che il Napoli potrebbe tornare alla carica per Jordan Veretout: la Roma - spiega Pedullà - ha fatto un’offerta importante ma oggi Veretout pensa soprattutto al Milan. Ma dalle prossime ore – come anticipato ieri – occhio anche al Napoli che voleva cedere un centrocampista (Diawara) per liberare un posto. Saranno giorni caldissimi.