Sportitalia - Rivoluzione annunciata in estate: in 4 possono partire

Rivoluzione annunciata, secondo Sportitalia, per il Napoli: sono almeno quattro i calciatori che a fine stagione possono partire. Si tratta di Milik, valutato dal Napoli almeno 50 milioni, poi di Allan, di Callejon che è in scadenza e infine di Koulibaly, che la società non blinderà come lo scorso anno. Quattro eventuali partenze eccellenti che confermerebbero la volontà della società di ringiovanire l'organico, modificandolo con volti nuovi.