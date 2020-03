TABELLA - Valori mercato Serie A: Allan è il giocatore che ha perso più valore

Da protagonista assoluto a separato in casa. E' il caso del centrocampista del Napoli Allan. Il brasiliano è finito fuori dai radar di Gattuso e a risentirne è stato anche il suo valore di mercato. Secondo quanto riferisce Transfertmarkt, Allan risulta il giocatore che in questa stagione ha perso maggiore valore: da 50 mln a 40 mln. A fare compagnia al centrocampista azzurro ci sono anche Callejon, Ghoulam e Koulibaly, per lo spagnolo e l'algerino un ribasso di 6 mln, per il difensore invece uno di 5 mln.

Aggiornamento dei valori di mercato significa anche note dolenti. Ecco i peggiori ribassi dell'update di oggi per la #SerieA. #TMdatabase #transfermarkt pic.twitter.com/twWAcec2GV — Transfermarkt.it (@TMit_news) March 3, 2020