TAR accoglie istanza, ma Prefettura di Napoli farà ricorso: il comunicato dell’Eintracht

I tifosi dell'Eintracht Francoforte potranno essere a Napoli. Il Tar ha accolto l'istanza cautelare del club tedesco

© foto di www.imagephotoagency.it

I tifosi dell'Eintracht Francoforte potranno essere a Napoli. Il Tar ha accolto l'istanza cautelare del club tedesco ed è per questo sospeso il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania. Di seguito il comunicato dell’Eintracht Francoforte che annuncia che la Prefettura di Napoli è pronta, tuttavia, a fare ricorso contro questa decisione: “Sabato pomeriggio, il tribunale amministrativo competente ha accolto la richiesta di ingiunzione temporanea dell'Eintracht Frankfurt. Di conseguenza, il divieto di vendita di biglietti a persone residenti in Germania, pronunciato mercoledì contro l'SSC Napoli per il ritorno degli ottavi di finale, è stato dichiarato illegittimo. Per il momento, il Napoli dovrà fornire all'Eintracht Francoforte un totale di 2.700 biglietti per gli ospiti.